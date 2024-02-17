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Karla kaplanan Kazdağları'na yaban hayvanları için yem bırakıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kar altında kalan Kazdağları'ndaki bazı noktalara yaban hayvanlarının beslenmesi için yem konuldu.

Hakan Firik  | 17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
Karla kaplanan Kazdağları'na yaban hayvanları için yem bırakıldı Fotoğraf: Kazdağı Milli Parklar Şefliği

Balikesir

Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğüne bağlı Kazdağı Milli Park Şefliği görevlileri ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, dağın 1470 metre rakımlı bölgesine çıktı.

Karla kaplı Kazdağları'nda kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarının zorlu şartlarda aç kalmasını önlemek ve yerleşim merkezlerine inmesinin önüne geçmek amacıyla belirlenen noktalara yem konuldu.

Milli Park sınırları içinde yaklaşık 1,5 metre kar kalınlığının bulunduğu araziye karacalar için saman, kuşlar için yem bırakıldı.

Kış boyunca doğaya belirli aralıklarla yem bırakılmasının planlandığı şekilde devam edeceği öğrenildi.

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