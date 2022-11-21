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Karkamış'taki terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve çocuğun cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden atılan roket-havanlar nedeniyle hayatını kaybeden öğretmen ve çocuğun cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Fırat Özdemir   | 21.11.2022
Karkamış'taki terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve çocuğun cenazeleri yakınlarına teslim edildi Fotoğraf: Fırat Özdemir - AA

Gaziantep

Roket ve havanların isabet ettiği ilçedeki Kocatepe İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Ayşenur Alkan (22) ve evinin isabet alması sonucu yaşamını yitiren Hasan Karataş'ın (5) cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Cenazeler, buradaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Ayşenur Alkan yarın Nizip Asri Mezarlığı’na, Hasan Karataş ise Karkamış Mezarlığı’na defnedilecek.



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