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Karaya ulaşan Karadeniz gazının test işlemleri yapılıyor

Türkiye tarihinin en önemli enerji projelerinden Karadeniz gazı, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde test edilmeye başlandı.

Gökhan Yılmaz  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
Karaya ulaşan Karadeniz gazının test işlemleri yapılıyor

Zonguldak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) yürüttüğü Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çerçevesinde, 2020-2022 döneminde Karadeniz'de keşfedilen toplam 710 milyar metreküplük dev doğal gaz rezervinin şebekeye verilmesi çalışmalarında sona gelindi.

Borularla 170 kilometrelik deniz açıklığından karaya ulaşan doğal gazın, ulusal hatta bağlanmasına sayılı günler kala Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde bulunan yakma ünitesinde test ediliyor.

Doğal gazın yanmasıyla karadaki tesiste ilk alevler göründü.

Karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin çalıştığı projede ilk fazda üretilen doğal gaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 20 Nisan'da düzenlenecek "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" ile karaya ulaştırılacak.


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