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Karaman'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Karaman'da sağanak, su baskınlarına ve araçların yollarda mahsur kalmasına neden oldu.

Harun Reşit Yıldıko  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
Karaman'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Harun Reşit Yıldıko/AA

Karaman

Kentte, ikindi saatlerinde etkili olan yağışla su birikintileri oluştu, trafik aksadı.

Osmangazi Mahallesi'nde, Alparslan Türkeş Bulvarı ve Mara yolunda mahsur kalan araçlar, suların çekilmesinin ardından çekicilere yüklenerek yoldan kaldırıldı.

Piri Reis Mahallesi'nde ise 236. Sokak'taki 2 binanın bodrum katındaki daireleri su bastı.

İtfaiye ekipleri, alt geçitlerde, yollarda ve evlerde su tahliyesi için çalışma başlattı.

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