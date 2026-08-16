Karakaya Baraj Gölü'nde su altında kalan "yalnız minare" dronla görüntülendi
Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Karakaya Baraj Gölü'nde su altında kalan "yalnız minare" dron ile görüntülendi.
Ramiz Akar
16 Ağustos 2026•Güncelleme: 16 Ağustos 2026
Fotoğraf: Ramiz Akar / AA
MALATYA
Türkiye'nin en büyük barajlarından Karakaya Barajı'nın çevresindeki bazı yerleşim yerleri, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su altında kaldı. Su havzası Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'ya kadar uzanan barajın Malatya kesiminde, yağışlar nedeniyle kıyıdaki bazı yerleşim alanları, tarım arazileri ve kara yolları suyla kaplandı.
Barajın su seviyesinin yükselmesiyle Battalgazi ilçesine bağlı Boran Mahallesi'ndeki "yalnız minare"nin bir bölümü de su altında kaldı.