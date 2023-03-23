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Karadenizli balıkçıların tezgahları ramazanın ilk gününde şenlendi

Denizlerde av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den itibaren avlanmayı sürdüren Doğu Karadenizli balıkçılar, ramazanın ilk gününde avladıkları bol ve çeşitli balıklarla kıyıya döndü.

Hakan Burak Altunöz  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Karadenizli balıkçıların tezgahları ramazanın ilk gününde şenlendi Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği Trabzon'da, Ortahisar ilçesindeki balık pazarında istavrit, mezgit, kupes, izmarit, palamut, levrek ve çupra tezgahlarda yerini aldı. Balıkçılar, izmaritin kilogramını 35, istavritin 75, mezgidin ise 65 liradan satışa sundu.

Balıkçı Gökmen Aydın, AA muhabirine, ramazanın ilk gününde bol ve bereketli balık çeşitliliğine rağmen bekledikleri satışa henüz ulaşamadıklarını söyledi.

Her yıl ramazanın ilk haftasının satış açısından durgun geçtiğine değinen Aydın, "Genellikle daha sonra satışlar artar. Balık çeşit ve verim olarak iyi. Şu anda insanlar ağırlıklı olarak tavuk ve ete ilgi gösteriyor. İnşallah bundan sonra iyi olur." dedi.

Aydın, geçen yıl ramazan ayına göre verimin daha iyi olduğunu ifade ederek, "Av sezonu önümüzdeki ay içerisinde kapanacak. İnşallah bu süreye kadar balık avı daha bol olur ve vatandaşımız faydalanır. Fiyatlar şu an uygun. Mesela somonun önceki günlerde kilogramı 100 liraydı, bugün ise 70 lira." diye konuştu.


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