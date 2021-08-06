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Karadenizli balıkçılar 'vira bismillah' demek için gün sayıyor

Denizlerde av yasağının sona ermesine kısa süre kala ağlarını onaran Karadenizli balıkçılar, kızağa alınan teknelerin alt kısımlarının boya işlerini, pervanelerin balans ayarı ve parlatılmasının yanı sıra sonar cihazlarının da kontrolünü yapıyor.

Hayati Akçay   | 06.08.2021
Karadenizli balıkçılar 'vira bismillah' demek için gün sayıyor

Ordu

Karadenizli balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine kısa süre kala son hazırlıklarını sürdürüyor.

Su ürünlerinde av yasağının 15 Nisan'da başlamasının ardından teknelerini kıyıya çeken balıkçıların yeni sezon hazırlığı, av sezonunun yaklaşmasıyla hızlandı.

Yaklaşık 30 derece sıcaklıkta imece usulü ile yırtılan ağlarını onaran, teknelerinin yıpranan bölümlerini tamir eden balıkçılar, yeniden denize açılacakları günü sabırsızlıkla bekliyor.

Tekne ve ağların bakımı bu ay içinde tamamlanacak

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, AA muhabirine, balıkçıların denize açılmadan önceki son rötuşları yaptığını söyledi.

Karadeniz, ağların bakımının önemli oranda tamamlandığını, kızağa alınan teknelerin alt kısımlarının boyandığını, pervanelerin balans ayarının yapılarak parlatıldığını, ayrıca sonar cihazlarının da kontrolünün sağlandığını aktardı. Karadeniz, bu sürecin de iki hafta içinde tamamlanacağını ifade etti.

Bu ay içinde tekne ve ağların tüm bakımlarının sona ereceğini dile getiren Karadeniz, 20 Ağustos itibarıyla da onarılan ağların teknelere alınacağını anlatarak, "Çalışmalar imece usulü yoğun sıcak altında devam ediyor. Çalışma şartlarının zorlu olmasına rağmen balıkçılarımızın hepsinde yeni sezon heyecanı var." dedi.

Karadeniz, yeni sezonda da palamut avının geçen sezon gibi yine yoğun olmayacağını tahmin ettiğini söyledi.

Hamsi ve lüferden yana beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Karadeniz, amaçlarının en ucuz şekilde halka balık yedirmek olduğunu, bunun için yeni sezonda da ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

Balıkçılar heyecanla yeni sezona hazırlanıyor

Balıkçılardan Şahin Aydemir, yeni sezonu eksiksiz açmak için hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yeni sezonun heyecanı içinde olduklarını vurgulayan Aydemir, tüm balıkçıların iyi bir sezon geçirmek için gayret gösterdiğini dile getirdi.

Yaklaşık 30 yıldır balık ağı onardığını anlatan Necdet Karakuş ise ağ bakımının balıkçılar için önemli olduğunu aktardı.

Karakuş, balıkçılığın ekmek kapısı olduğunu, elinden geldiğince de bu mesleği sürdüreceğini sözlerine ekledi.

İşçilerden Arslan Memiş de sabah 08.00'da başladığı mesaiyi, akşam 18.00'a kadar sürdüğünü belirterek artık hazırlıkta son aşamaya geldiklerini kaydetti.

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