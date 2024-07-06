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Karadeniz'in bazı illeri için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz'in bazı illeri için sağanak uyarısında bulundu.

Fırat Taşdemir  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
Karadeniz'in bazı illeri için sağanak uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden yarın sabah saatlerine kadar Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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