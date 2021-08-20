Dolar
8.54
Euro
9.97
Altın
1,782.04
ETH/USDT
3,209.00
BTC/USDT
47,180.00
BIST 100
1,438.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 79'a yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 79'a yükseldiğini bildirdi.

Sertaç Bulur   | 20.08.2021
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 79'a yükseldi

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 79'a yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kastamonu'da 69, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aşı olmayı reddeden annesini Kovid-19'dan kaybeden muhtar Ergün Kahraman'dan aşı çağrısı
Kovid-19 tedavisi gören genç, aşı yaptırmadığına pişman
Kovid-19 tedavisi gören genç çift, yeni doğan bebeklerini telefon ekranından sevebildi
Alman Robert Koch Enstitüsü: Salgında 4'üncü dalganın başladığını görüyoruz
İsrail’de 40 yaş üstüne ve öğretmenlere üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak

Benzer haberler

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 79'a yükseldi

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 79'a yükseldi

TDV, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta 1 haftada 20 bin kişilik yemek dağıttı

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta sağanak etkili oluyor

Bozkurt'ta sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

Bozkurt'ta sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
Medya-İş Genel Başkanı Ballı sel bölgesinde görev yapan gazetecileri ziyaret etti

Medya-İş Genel Başkanı Ballı sel bölgesinde görev yapan gazetecileri ziyaret etti
Sel felaketi yaşanan Bozkurt'ta yaralar hızla sarılmaya devam ediyor

Sel felaketi yaşanan Bozkurt'ta yaralar hızla sarılmaya devam ediyor