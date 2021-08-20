Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 79'a yükseldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 79'a yükseldiğini bildirdi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 79'a yükseldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Kastamonu'da 69, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.