Dolar
31.09
Euro
33.67
Altın
2,026.80
ETH/USDT
2,937.50
BTC/USDT
50,960.00
BIST 100
9,365.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursa’da Mustafa Kemal Paşa Kültür Merkezi Açılış Töreni’nde konuşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir Ticaret Odası’nda “Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı Buluşmaları”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Karadeniz'deki av sezonu süresi iklim değişikliğine bağlı olarak kısalıyor

Karadeniz'deki balık avı sezonu süresi, küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle kısalıyor.

Gökhan Gücüklüoğlu  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
Karadeniz'deki av sezonu süresi iklim değişikliğine bağlı olarak kısalıyor

Sinop

Türkiye'de denizlerde 1 Eylül'de başlayan ve 15 Nisan'da sona eren balık avı sezonu, avlanan balık miktarındaki düşüşün yanı sıra geçmiş yıllara oranla artık daha kısa sürüyor.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, AA muhabirine, tüm dünyada hem kara hem de deniz suyu sıcaklıklarında küresel ısınmaya bağlı olarak artış yaşandığını söyledi.

TÜBİTAK verilerine göre Karadeniz'deki su sıcaklığında 2,1 derece seviyesinde artış görüldüğünü anlatan Samsun, bu veriyi destekleyecek bazı olumsuz örneklerle kendilerinin de karşılaştıklarını belirtti.

Kızıldeniz'de yaşayan bazı canlıların Karadeniz'de de balıkçıların ağlarına takılmalarının küresel ısınmanın en önemli örneklerinden biri olduğuna dikkati çeken Samsun, "Kızıldeniz'deki tropikal balıklar, örnek verecek olursak balon balığı ve diğer balıklar, kanal vesilesiyle önce Akdeniz'e, oradan Ege ve Marmara'dan Karadeniz'e ulaşıyor." dedi.

Kızıldeniz'de yaşayan balıklara Karadeniz'de rastlanılmasının gelecek adına endişe verici olduğuna işaret eden Samsun, "Bu balıklar burada avlanıyor. Avlanmanın yanı sıra Karadeniz'deki diğer balık türlerinin habitatlarına, besin ortamlarına ortak oluyorlar. Oradaki döngüyü olumsuz etkiliyorlar. Peki bu balıklar Kızıldeniz'de yaşarken Karadeniz'de yaşamaya nasıl adapte oluyor? Demek ki su sıcaklığında artış olmuş. Bunun en büyük göstergesi, bu balıkların artık Karadeniz'de yaşamaya başlamış olmasıdır." diye konuştu.

"2030'da dünyada avlanan balık ile yetiştiricilik miktarı aynı olacak"

Prof. Dr. Samsun, balık avı sezonlarının eskiye oranla daha kısa sürmesinde küresel ısınma faktörünün önemli rol oynadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Eskiden hamsi Karadeniz'de 5 ay avlanırdı. Günümüzde ise 1,5 ay bile sürmüyor. Küresel ısınma, balıkların biyolojik döngüsü içinde başta üreme, sonra beslenme, daha sonra hayat evresini tamamlamak için yapacağı göç sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini etkilemektedir. 2030 yılında dünyada avlanan balık ile yetiştiricilik miktarı aynı olacak. Şu an dünyada yüzde 45'i yetiştiricilik, yüzde 55'i avcılık yoluyla elde ediliyor ama iklim değişikliği nedeniyle artık avcılık yoluyla avlanan balık miktarı eşit olacak yetiştiricilikle."

Küresel ısınmanın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın ortak sorunu olduğunun, bu sorunun aşılması için topyekun mücadele ortaya konulması gerektiğinin altını çizen Samsun, "Artık küresel ısınma nedeniyle, avcılık faaliyetlerimizde modern teknolojiyi kullansak da eskisi kadar ürün elde edemeyeceğiz. Ne yapmamız lazım? Balıkçılarımızın daha kontrollü şekilde Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün çıkardığı tebliğindeki yasaklara, kurallara daha fazla riayet etmeleri gerekiyor." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adnan Oktar silahlı suç örgütünün "güncel yapılanması" davasının mahkemesi değişti
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Bursa'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Görme engelliler, EGO otobüslerinde sesli anons sisteminin yeniden çalışmasını istedi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 115. sayısını yayımladı

Benzer haberler

Karadeniz'deki av sezonu süresi iklim değişikliğine bağlı olarak kısalıyor

Karadeniz'deki av sezonu süresi iklim değişikliğine bağlı olarak kısalıyor

Norveç'te dalış yapan akademisyen deniz kestanelerinin yosun ormanlarındaki istilasını görüntüledi

Karadeniz'deki hidrojen sülfür çevresel ve ekonomik kazanca dönüşebilir

Sanatçı Onay Şahin: İki diplomayı duvara astım sevdiğim işi yapmaya devam ettim

Sanatçı Onay Şahin: İki diplomayı duvara astım sevdiğim işi yapmaya devam ettim
Neslinin devamı için suya geri salınan mersin balığı görüntüleriyle farkındalık artırılıyor

Neslinin devamı için suya geri salınan mersin balığı görüntüleriyle farkındalık artırılıyor

El Nino göz hastalıklarında artışa neden oluyor

El Nino göz hastalıklarında artışa neden oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet