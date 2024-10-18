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Karadeniz'de olumsuz hava koşulları yüzünden bazı gemiler Sinop Limanı'na demirledi

Karadeniz’deki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı yük gemileri, Sinop Limanı'na demirledi.

Gökhan Gücüklüoğlu  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
Karadeniz'de olumsuz hava koşulları yüzünden bazı gemiler Sinop Limanı'na demirledi Fotoğraf: Kenan Türkseven/AA

Sinop

Bölgede saatteki hızı 35 kilometreye çıkan rüzgar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ve uluslararası yük taşımacılığı yapan bazı gemiler, kentin doğal limanına demirleyerek beklemeye başladı.

Söz konusu gemilerin hava şartlarının düzelmesiyle seferlerine devam edeceği belirtildi.

Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada da bölgedeki olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam etmesinin beklendiği vurgulanarak, vatandaşlardan sel, zirai don ve şiddetli rüzgara karşı dikkatli olması istendi.

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