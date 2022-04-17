Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, kaya parçalarının düşmesi nedeniyle aksadı
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'na kaya parçalarının düşmesi, ulaşımın aksamasına neden oldu.
Artvin
Akşam saatlerinde Hopa-Kemalpaşa ilçeleri arasındaki Kopmuş mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü. Bu nedenle, kara yolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.
Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlenen yol, kontrollü olarak tek şeritten trafiğe açıldı.
Öte yandan olay sırasında kara yolundan geçen bir otomobilde kaya parçalarının çarpması nedeniyle hasar oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.