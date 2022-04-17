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Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, kaya parçalarının düşmesi nedeniyle aksadı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'na kaya parçalarının düşmesi, ulaşımın aksamasına neden oldu.

Yusuf Okur   | 17.04.2022
Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, kaya parçalarının düşmesi nedeniyle aksadı

Artvin

Akşam saatlerinde Hopa-Kemalpaşa ilçeleri arasındaki Kopmuş mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü. Bu nedenle, kara yolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlenen yol, kontrollü olarak tek şeritten trafiğe açıldı.

Öte yandan olay sırasında kara yolundan geçen bir otomobilde kaya parçalarının çarpması nedeniyle hasar oluştu.

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