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Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor

Karadeniz, Marmara ve Ege'de yarın fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

Enes Duran   | 29.09.2021
Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz'de rüzgarın, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'da doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esmesi beklenen rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden, batısı kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde batısı güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde eseceği öngörülüyor.

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