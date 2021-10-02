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Gündem

Karadeniz, Doğu Anadolu ve Marmara'nın bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor

Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Tokat ve Malatya çevreleri ile İstanbul'un kuzeyi, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Zeynep Çetinkaya   | 02.10.2021
Karadeniz, Doğu Anadolu ve Marmara'nın bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.

Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Tokat ve Malatya çevreleri ile İstanbul'un kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Öte yandan yarın öğleden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in güneyi ve Ardahan çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bu yağışların ise yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. ​​​​​​​

Siirt geneli ve Van'ın güneyi ile Batman, Şırnak ve Hakkari'nin kuzey kesimlerinde yarın öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (70-85 kilometre/saat) öngörülüyor.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı

Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 kilometre/saat) eseceği öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde ise toz taşınımı bekleniyor.

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