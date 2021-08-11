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Sinop'ta etkili olan kuvvetli ve gök gürültülü yağış, Ayancık ilçesinde sele neden oldu. -VTR-
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Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Karadeniz Bölgesi'nde bugün kuvvetli yağış beklenirken, heyelan, fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapılıyor.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 11.08.2021
Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmiyor.

Sıcaklıkların, iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Tokat, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyi ile Bartın'ın doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) olması öngörülüyor.

Bu nedenle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

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