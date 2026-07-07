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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "F-35'le ilgili kendilerinden daha önce aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır"
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36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi
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