Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic, Anıtkabir'i ziyaret etti
Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Ankara
Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen İbrahimovic, mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.
İbrahimovic, saygı duruşunun ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan İbrahimovic, deftere şunları yazdı:
"Resmi ziyaretim kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve modern cumhuriyetin temellerini atarak 20'inci yüzyılın önemli liderlerinden birisi haline gelen Atatürk'ün mezarını ziyaret etmek benim için bir onurdur. Türkiye her alanda inanılmaz bir gelişme gösteriyor. Kendisinin 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözü bugün de geçerliliğini koruyor, ilk resmi ziyaretimde Ankara'yı tercih etmemin sebebi de bizim Avrupa Birliği üyelik yolunda Türkiye ile güçlü ve dostane ilişkilerimizi vurgulamaktır. Türkiye ve Karadağ sonsuza kadar dost kalacaktır."
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic'le görüştü
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'le görüştü.
Oktay, Meclis'teki görüşmede yaptığı açıklamada, Karadağ ile ikili ilişkilerin üst seviyede olduğunu belirtti.
Her iki ülkenin parlamentolarında dostluk gruplarının bulunduğunu dile getiren Oktay, parlamentolar arası diyaloğun artarak süreceğini ifade etti.
Karadağ'ı ziyaret edeceklerini de bildiren Oktay, her iki ülkenin dost olduğunu, Türkiye ile Karadağ'ın stratejik hedeflerinin örtüştüğünü vurguladı.
Fuat Oktay, "Arzumuz, Karadağ ile ikili ve uluslararası işbirliğini geliştirmektir." dedi.
"Türk halkı kahramandır, vatanseverdir"
Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İbrahimovic ise Türkiye ile Karadağ arasında güçlü ilişkilerin bulunduğuna işaret etti.
İki ülke arasında birçok alanda işbirliklerinin yapıldığını ifade eden İbrahimovic, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında milletvekillerinin Meclis'te bulunmasının halka verilmiş en iyi mesaj olduğunu kaydetti. İbrahimovic, "Türk halkı kahramandır, vatanseverdir." diye konuştu.
İki ülkenin parlamentoları arasındaki işbirliğinin önemli olduğunun altını çizen İbrahimovic, Türkiye-Karadağ arasındaki ilişkinin kardeşlik ve dostluk üzerine kurulduğunu söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.