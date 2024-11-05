Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Karabük
Kent genelinde görülen sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
İlçenin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının 1 dereceye düşmesinin ardından kar yağdı.
Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.
Ahmetusta Geçidi'nin yamaçlarındaki çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.