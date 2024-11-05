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Gündem

Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Orhan Kuzu  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

Karabük

Kent genelinde görülen sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

İlçenin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının 1 dereceye düşmesinin ardından kar yağdı.

Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.

Ahmetusta Geçidi'nin yamaçlarındaki çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.

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