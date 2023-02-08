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Gündem

Karabük'ten deprem bölgesine 1659 Mehmetçik sevk edildi

Karabük'te 1659 Mehmetçik, dualarla deprem bölgesine yolcu edildi.

Orhan Kuzu   | 08.02.2023
Karabük'ten deprem bölgesine 1659 Mehmetçik sevk edildi

Karabük

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda temel eğitimlerini alan uzman jandarmalar ve İl Jandarma Komutanlığı personellerinden oluşan 1659 kişilik ekip, Hatay'da devam eden arama kurtarma faaliyetine destek olacak .

Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Yusuf Küçükbaşol'un emir, sevk ve idaresindeki Mehmetçik, otobüslerle Hatay'a doğru yola çıktı.


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