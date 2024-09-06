Dolar
34.00
Euro
37.69
Altın
2,495.62
ETH/USDT
2,236.60
BTC/USDT
53,647.00
BIST 100
9,771.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Karabük'te zehirli örümceklerden "argiope lobata" türüne rastlandı

Cihan Öğüç, Orhan Kuzu  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
Karabük'te zehirli örümceklerden "argiope lobata" türüne rastlandı

Karabük

Karabük'te zehirli örümceklerden "argiope lobata" türüne rastlandı.

100. Yıl Mahallesi'ndeki sitenin bahçesinde örümcek görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, örümceği kavanoza aldı.

Yapılan incelemede bu türün zehirli örümceklerden "argiope lobata" olduğu belirlendi.

"Oldukça iri örümceklerdir"

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cumhur Güngöroğlu, AA muhabirine, bu türün Türkiye'nin farklı bölgelerinde görülmeye başlandığını söyledi.

Güngöroğlu, "argiope lobata" türüne Türkiye'de genellikle Akdeniz bölgesinde rastlandığına, ağlarını zikzak şeklinde ördüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Oldukça iri örümceklerdir. Erkekleri 6 santimetre civarındayken dişileri erkeklerin yaklaşık 4 katı uzunluğa, 25 santimetreye erişebilir. Zehirli örümceklerdir fakat insanlar için tehlikeli bir tür olarak kabul edilmezler. Yine de bebeklerin, sağlık sorunları bulunan yetişkinlerin veya örümcek ısırığına karşı hassasiyeti olan bireylerin dikkat etmesi gerekir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karabük'te zehirli örümceklerden "argiope lobata" türüne rastlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya barbarca müdahalesini lanetliyorum
Eskişehir'de TOKİ'nin Vadişehir Projesi'ndeki 1026 konut hak sahiplerine teslim ediliyor
Emine Erdoğan: Çocuklar, uğruna savaşılacak yegane hazine, insanlığın ortak emanetidir
Türkiye, Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili yerel makamlarla temas halinde

Benzer haberler

Karabük'te zehirli örümceklerden "argiope lobata" türüne rastlandı

Karabük'te zehirli örümceklerden "argiope lobata" türüne rastlandı

D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk yaşanıyor

Karabük'te sağanak etkili oldu

"Eskipazar Protohistorik Dönem Yüzey Araştırması Projesi" ilçenin bilinen tarihini geriye götürecek

"Eskipazar Protohistorik Dönem Yüzey Araştırması Projesi" ilçenin bilinen tarihini geriye götürecek
Karabük'te trafik kazalarında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

Karabük'te trafik kazalarında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı
Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet