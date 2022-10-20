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Karabük'te tekstil işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 13 kişi yaralandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde, tekstil işçilerinin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Orhan Kuzu   | 20.10.2022
Karabük'te tekstil işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 13 kişi yaralandı

Karabük

Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 37 AAB 114 plakalı minibüs, Eflani-Pınarbaşı kara yolu Akören köyü Bahçeli mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan ve sağlık ekiplerince Eflani İlçe Entegre Hastanesine kaldırılan minibüsteki 13 kişiden 6'sı, buradaki müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerin Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki bir tekstil firmasında çalıştığı öğrenildi.

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