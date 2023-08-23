Karabük'te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Karabük'te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
Karabük
5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 118. Sokak'taki parkta 12 yaşındaki ağabeyi Mehmet ile oyun oynayan Bartu Aktın, köpeklerin saldırısına uğradı.
Karabük'te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuk yaralandı https://t.co/056oVxJ134 pic.twitter.com/uuU5DqO4Yj— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 23, 2023
Küçük çocuk sırtından yaralanırken bunu gören annesi Neslihan Aktın ve çevredeki vatandaşlar köpekleri kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı.
Ailesi tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Bartu Aktın, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Bartu'nun annesi Neslihan Aktın, AA muhabirine, akşam çocuk parkında oğlunu köpeğin ısırdığını söyledi.
Çocuğuna 3-4 köpeğin birden saldırdığını belirten Neslihan A, "Bugün çocuğuma olan yarın başkasının çocuğuna da olabilir. Lütfen herkes duyarlı olsun. Biz gerekli işlemleri yaptırdık. Çocuğumun tedavisini de yaptırdık. Gerekli adli işlemleri de yaptırdık. Biz bu durumdan şikayetçiyiz. Biz de hayvanseveriz ama önlem alınmasını istiyoruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.