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Karabük'te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Karabük'te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Orhan Kuzu, Cihan Öğüç  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
Karabük'te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Karabük

5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 118. Sokak'taki parkta 12 yaşındaki ağabeyi Mehmet ile oyun oynayan Bartu Aktın, köpeklerin saldırısına uğradı.

Küçük çocuk sırtından yaralanırken bunu gören annesi Neslihan Aktın ve çevredeki vatandaşlar köpekleri kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı.

Ailesi tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Bartu Aktın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bartu'nun annesi Neslihan Aktın, AA muhabirine, akşam çocuk parkında oğlunu köpeğin ısırdığını söyledi.

Çocuğuna 3-4 köpeğin birden saldırdığını belirten Neslihan A, "Bugün çocuğuma olan yarın başkasının çocuğuna da olabilir. Lütfen herkes duyarlı olsun. Biz gerekli işlemleri yaptırdık. Çocuğumun tedavisini de yaptırdık. Gerekli adli işlemleri de yaptırdık. Biz bu durumdan şikayetçiyiz. Biz de hayvanseveriz ama önlem alınmasını istiyoruz." dedi.

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