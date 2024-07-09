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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Yusuf Korkmaz, Cihan Öğüç  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Karabük

Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı Burunsuz köyü Cildikısık mevkisindeki ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, yangına Orman İşletme Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 3 su tankeri, dozer, ilk müdahale aracı, 7 hizmet aracı, 65 personel ve helikopter ile müdahale edildiği belirtildi.

Öte yandan arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle müdahalede güçlük çekildiği, dozerin, arazözler için yol açma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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