Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Karabük
Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı Burunsuz köyü Cildikısık mevkisindeki ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor https://t.co/OuwAL1IbKq pic.twitter.com/2jXbktCsUu— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 9, 2024
Açıklamada, yangına Orman İşletme Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 3 su tankeri, dozer, ilk müdahale aracı, 7 hizmet aracı, 65 personel ve helikopter ile müdahale edildiği belirtildi.
Öte yandan arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle müdahalede güçlük çekildiği, dozerin, arazözler için yol açma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.