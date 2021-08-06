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Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Orhan Kuzu   | 06.08.2021
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Orhan Kuzu / AA

Karabük

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

06.08.2021

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor. ( Orhan Kuzu - Anadolu Ajansı )

Merkeze bağlı Ödemiş köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan bölgeye yakın ormanlık alanda 4 Ağustos'ta çıkan yangın, 32 personelin 4 arazöz, 3 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracıyla yaptığı çalışma sonucu kontrol altına alınmış, yaklaşık 10 dönüm alan zarar görmüştü.

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