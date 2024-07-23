Karabük'te kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Karabük'te kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmalarına devam ediliyor.
Karabük
Merkez ilçeye bağlı Zopran köyü mevkisinde dün saat 15.15 sıralarında ormanlık alanda çıkan ve 8 saat sonra kontrol altına alınan yangının ardından ekipler soğutma çalışması yürütüyor.
Orman işletme müdürlüklerine bağlı 12 arazöz, 7 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı, dozer, kepçe, greyder ve 85 personelin bölgede çalışmaları devam ediyor.
Aralıklarla tütmelerin devam ettiği bölgede yaklaşık 13 hektarlık alan zarar görürken, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler de alanda taramalar gerçekleştiriyor.
Soğutma çalışmalarına, araç ve personel sayılarının düşürülerek devam edileceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.