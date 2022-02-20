Karabük'te heyelan nedeniyle 8 ev tedbir amaçlı boşaltıldı
Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 8 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.
Karabük
AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi'nde heyelan yüzünden 8 evin tedbir amaçlı tahliye edildiği, köyün elektriğinin de kestirildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.