Dolar
23.65
Euro
25.44
Altın
1,951.90
ETH/USDT
1,742.50
BTC/USDT
25,857.00
BIST 100
5,653.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Karabük'te grup köy yolu, su borusunun patlaması üzerine çöktü

Karabük'te grup köy yolunda, su borusunun patlaması sonucu çökme meydana geldi.

Orhan Kuzu  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
Karabük'te grup köy yolu, su borusunun patlaması üzerine çöktü Fotoğraf: Orhan Kuzu / AA

Karabük

Kentte 1 hafta önce etkili olan sağanağın ardından heyelan nedeniyle Keltepe Kayak Merkezi yolu olan Kahyalar-Düzçam-Sipahiler köyleri grup yolunda kısmi çökme yaşandı.

Çökmenin yaptığı baskı sonucu, yolun altından geçen demir su borusu kaynak yerinden koptu. Su borusunun patlamasıyla, bölgede yol tamamen çöktü.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan, Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı kayak merkezi yolu olan Kahyalar-Düzçam-Sipahiler köyleri grup yolunun trafiğe kapatıldığı, kayak merkezi ve köylere Şenler-Sipahiler grup yolu üzerinden ulaşım sağlandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim arkamızda dünya devi bir Türkiye Cumhuriyeti var
Çanakkale'de kuraklık nedeniyle su kullanımına yönelik kısıtlamalar 31 Ağustos'a kadar uzatıldı
Artvin'de yüksek rakımlı yaylalarda karla mücadele devam ediyor
Şanlıurfa'da yurtta kalan depremzedeler konteyner kente geçecek
Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Benzer haberler

Karabük'te grup köy yolu, su borusunun patlaması üzerine çöktü

Karabük'te grup köy yolu, su borusunun patlaması üzerine çöktü

Derviş Zaim'den genç yönetmenlere "düşünmeyi öğrenme ve kendilerini geliştirme" tavsiyesi

Ukraynalı anne ve kızı İslamiyet'i seçti

Sanayileşmeyle ve turizmle gelişen kent "Karabük"

Sanayileşmeyle ve turizmle gelişen kent "Karabük"
Karabük'te şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu

Karabük'te şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu
İşitme Engelli Badminton Milli Takımı dünya şampiyonasında derece almaya odaklandı

İşitme Engelli Badminton Milli Takımı dünya şampiyonasında derece almaya odaklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet