Dolar
27.05
Euro
29.65
Altın
1,914.68
ETH/USDT
1,849.80
BTC/USDT
29,437.00
BIST 100
7,634.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuşuyor
logo
Gündem

Karabük'te eğitimlerini tamamlayan komando uzman erbaşlar mezun oldu

Karabük'te, komando uzman erbaş temel eğitimini tamamlayan 1582 kursiyer için tören düzenlendi.

Ahmet Özler  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
Karabük'te eğitimlerini tamamlayan komando uzman erbaşlar mezun oldu

Karabük

Safranbolu ilçesindeki Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki tören, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin'in birlikleri ve katılımcıları selamlaması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Albay Yusuf Küçükbaşol, komando uzman erbaşlara bundan sonraki görevlerinde başarılar diledi.

Eğitimi birincilikle tamamlayan askerin yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından Tuğgeneral Ertekin ve Vali Vekili Muhittin Gürel, başarılı erlere belge ve hediye verdi. Törende, askerler gösteri yaptı, mehteran bölüğü konser verdi.

Tören geçişinin ardından 1582 komando uzman erbaş, yakınlarıyla kucaklaştı.

Programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ile diğer ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
‘İyi ki varsın Eren’ adı Türkiye’ye neler kazandırdı?
İnternet fenomenlerinin faaliyetleri "tehlikeli" sınıfına alındı
TCDD'nin 170'inci yardım treni deprem bölgesine gitmek için yola çıktı
Antalya'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğun ailesi tedbir alınmasını istiyor
Karabük'te eğitimlerini tamamlayan komando uzman erbaşlar mezun oldu

Benzer haberler

Karabük'te eğitimlerini tamamlayan komando uzman erbaşlar mezun oldu

Karabük'te eğitimlerini tamamlayan komando uzman erbaşlar mezun oldu

KARDEMİR'e alınacak 300 işçi kurayla belirlenecek

İşitme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda başarıya odaklandı

Avrupa Şampiyonası'na damgasını vuran işitme engelli voleybolcular, dünya arenasına yöneldi

Avrupa Şampiyonası'na damgasını vuran işitme engelli voleybolcular, dünya arenasına yöneldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet