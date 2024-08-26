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Karabük'te düğün konvoyundaki tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Karabük'te düğün konvoyunda bazı kişilerin araçlarda tehlikeli yolculuk yapması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Orhan Kuzu  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Karabük'te düğün konvoyundaki tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Karabük

Karabük-Safranbolu kara yolu Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda üç şeritli yolda ilerleyen düğün konvoyuyla karşılaşan bir sürücü, aracın camından sarkanlar ile zikzak çizerek trafikte seyreden araçları cep telefonuyla kayda aldı.

Görüntülerde, düğün konvoyundaki araçların yolu kapatarak ilerlemesi, bir kişinin aracın camına oturarak yolculuk yapması, bazı araçların şeritler arasında kural ihlali yaparak ilerlemesi ve Balıklarkayası mevkisindeki alt geçitte egzoz patlatması yer alıyor.

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