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Karabük'te çıkan orman yangınında 15 dönüm alan zarar gördü

Karabük'te 15 dönüm ormanlık alanda etkili olan yangın, ekiplerce söndürüldü.

Orhan Kuzu  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Karabük'te çıkan orman yangınında 15 dönüm alan zarar gördü

Karabük

Merkeze bağlı Yeşilköy yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 6 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve 55 personel sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 15 dönüm alan zarar gördü.

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