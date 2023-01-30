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Karabük'te bir kişinin karton makete saldırma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük'te, bir iş yerinin önünde reklam amaçlı konulan ve ünlü bir sanatçının yer aldığı karton makete saldırma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cihan Öğüç, Ahmet Özler   | 30.01.2023
Karabük'te bir kişinin karton makete saldırma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük

100. Yıl Mahallesi'nde bulunan ve mobilya üzerine faaliyet gösteren iş yerinin önünden geçen bir kişi, aniden iş yerine ait karton makete saldırdı. Reklam amaçlı konulan ve ünlü bir sanatçının yansıtıldığı maketi tekmeleyen kişi, daha sonra oradan uzaklaştı.

Durumu fark eden ve güvenlik kameralarını izleyen iş yeri sahibi, polise haber verdi.

Polis, henüz kimliği belirlenemeyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına ait görüntülerde, bir kişinin makete tekmeyle saldırdığı ve daha sonra parçaladığı, olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor.


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Karabük'te bir kişinin karton makete saldırma anı güvenlik kamerasına yansıdı

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