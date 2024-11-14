Karabük'te bir kişinin çöken asma tavandan düşmesi güvenlik kamerasında
Karabük'te bir kişinin çöken asma tavandan düştüğü anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Karabük
Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde mahsur kalan güvercinleri kurtarmak için bir iş yerinin ofisinin üzerindeki asma tavana çıkan kişi, tavanın aniden çökmesiyle yere düştü.
Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, asma tavanın çökmesiyle bir kişinin yere düşmesi yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.