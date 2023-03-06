Karabük-Zonguldak kara yolundaki heyelan ulaşımı aksattı
Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Karabük
Bölgede dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanağın ardından Taşocağı mevkisinde toprak kayması yaşandı.
Kaya parçalarının düşmesi üzerine yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, trafiği tek şeritten sağlıyor.
Karayolları görevlileri, yoldaki ulaşımın normale dönmesi çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.