Dolar
18.90
Euro
20.19
Altın
1,851.17
ETH/USDT
1,572.70
BTC/USDT
22,443.00
BIST 100
5,393.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beştepe Millet Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla Kuran-ı Kerim programı düzenleniyor
logo
Gündem

Karabük-Zonguldak kara yolundaki heyelan ulaşımı aksattı

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Ahmet Özler  | 06.03.2023 - Güncelleme : 06.03.2023
Karabük-Zonguldak kara yolundaki heyelan ulaşımı aksattı

Karabük

Bölgede dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanağın ardından Taşocağı mevkisinde toprak kayması yaşandı.

Kaya parçalarının düşmesi üzerine yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, trafiği tek şeritten sağlıyor.

Karayolları görevlileri, yoldaki ulaşımın normale dönmesi çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Iğdır'da fırtına etkili oluyor
Mehmetçik depremzedelere kandil simidi dağıttı
Hatay'da ilaçlama, WC ve duş hizmetleri devam ediyor
Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında çıkan olaylara ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi
İstanbul'daki bazı STK'ler "Gülümseten Tır Projesi" için bir araya geldi

Benzer haberler

Karabük-Zonguldak kara yolundaki heyelan ulaşımı aksattı

Karabük-Zonguldak kara yolundaki heyelan ulaşımı aksattı

Depremde heyelan nedeniyle yolu kapanan köyde 35 kişiyi yöre halkı kurtarmış

Anadolu Otoyolu'nda 23 aracın karıştığı zincirleme kazalarda 11 kişi yaralandı

Karabüklü kadınlar kendi imkanlarıyla aldıkları kumaşlarla depremzedelere kıyafet dikiyor

Karabüklü kadınlar kendi imkanlarıyla aldıkları kumaşlarla depremzedelere kıyafet dikiyor
Edirne'de Tunca Köprüsü hızlı tren çalışmaları nedeniyle 5 gün trafiğe kapatılacak

Edirne'de Tunca Köprüsü hızlı tren çalışmaları nedeniyle 5 gün trafiğe kapatılacak
Almanya'da kamu çalışanları 3 Mart'ta uyarı grevi yapacak

Almanya'da kamu çalışanları 3 Mart'ta uyarı grevi yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet