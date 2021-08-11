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Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.

Orhan Kuzu   | 11.08.2021
Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Karabük

Karabük-Zonguldak kara yolunda meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan düşen dev kaya parçaları ve toprak, Suçatı Tüneli yakınlarında yola sürüklendi.

İhbar üzerine jandarma ekipleri yolu trafiğe kapattı.

Kapanan yolun ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşanan aşırı yağışlar sonucu Karabük-Yenice yolu Suçatı Tüneli girişinde heyelan meydana gelmiş olup yol çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından yol trafiğe açılacaktır." denildi.

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