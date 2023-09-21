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Gündem

Kara Kuvvetlerine ait uçak organ nakli için havalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetlerine ait uçakla Aydın'dan alınan kalp greftinin, bir hastaya nakledilmek üzere Antalya'ya ulaştırıldığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Kara Kuvvetlerine ait uçak organ nakli için havalandı

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimize ait uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Aydın’dan Antalya’ya kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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