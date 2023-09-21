Kara Kuvvetlerine ait uçak organ nakli için havalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetlerine ait uçakla Aydın'dan alınan kalp greftinin, bir hastaya nakledilmek üzere Antalya'ya ulaştırıldığını bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimize ait uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Aydın’dan Antalya’ya kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Kara Kuvvetlerimize ait uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Aydın’dan Antalya’ya kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/QXvrwYa2zX— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 21, 2023