Kara Kuvvetleri Komutanlığına yeni ATAK helikopteri
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Faz-2 konfigürasyona sahip beşinci T-129 ATAK helikopterinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Faz-2 konfigürasyona sahip beşinci T-129 ATAK helikopterinin de Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine alındığı belirtildi.
Faz-2 konfigürasyona sahip beşinci T-129 ATAK helikopteri de Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 56’ncı #ATAK helikopterimiz envantere girmiş oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/iC2YKw8Kv5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 31, 2021
Yeni teslimatla beraber 56'ncı ATAK helikopterinin envantere girdiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.