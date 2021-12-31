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Kara Kuvvetleri Komutanlığına yeni ATAK helikopteri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Faz-2 konfigürasyona sahip beşinci T-129 ATAK helikopterinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındığını bildirdi.

Barış Gündoğan   | 31.12.2021
Kara Kuvvetleri Komutanlığına yeni ATAK helikopteri

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Faz-2 konfigürasyona sahip beşinci T-129 ATAK helikopterinin de Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine alındığı belirtildi.

Yeni teslimatla beraber 56'ncı ATAK helikopterinin envantere girdiği kaydedildi.

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