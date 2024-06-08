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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu sınır ötesindeki üs bölgelerini inceledi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun sınır ötesindeki üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu bildirdi.

Utku Şimşek  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu sınır ötesindeki üs bölgelerini inceledi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, sınır ötesinde devam eden harekatları yerinde görmek maksadıyla, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ile sınır ötesindeki üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Sınır ötesi harekat bölgelerinde operasyon icra eden birlikleri yerinde denetleyen Orgeneral Bayraktaroğlu, bölgedeki personele tecrübelerini aktardı ve harekatlara yönelik talimatlar verdi."

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