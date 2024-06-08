Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu sınır ötesindeki üs bölgelerini inceledi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun sınır ötesindeki üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, sınır ötesinde devam eden harekatları yerinde görmek maksadıyla, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ile sınır ötesindeki üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Sınır ötesi harekat bölgelerinde operasyon icra eden birlikleri yerinde denetleyen Orgeneral Bayraktaroğlu, bölgedeki personele tecrübelerini aktardı ve harekatlara yönelik talimatlar verdi."
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, sınır ötesinde devam eden harekâtları yerinde görmek maksadıyla, Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı ile sınır ötesindeki üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 8, 2024
Sınır ötesi harekât bölgelerinde… pic.twitter.com/2kZNoJnE6A