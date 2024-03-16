Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Irak sınırındaki birlikleri denetledi
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, bazı tümen ve hudut komutanlıkları ile Zinar Dağı üs bölgesinde denetlemelerde bulundu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı, Pençe-Şimşek Harekat bölgesindeki Zinar Dağı üs bölgesi ve Şırnak Gülyazı'daki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi.
Paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun incelemelerde bulunduğu anlara ilişkin görüntülere de yer verildi.
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığında, Pençe-Şimşek Harekât bölgesinde bulunan Zinar Dağı üs bölgesinde ve Şırnak Gülyazı’daki 48’inci Hudut Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.… pic.twitter.com/a4q6xwS92c— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 16, 2024