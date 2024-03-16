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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Irak sınırındaki birlikleri denetledi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, bazı tümen ve hudut komutanlıkları ile Zinar Dağı üs bölgesinde denetlemelerde bulundu.

Alper Şaşmaz  | 16.03.2024 - Güncelleme : 16.03.2024
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Irak sınırındaki birlikleri denetledi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı, Pençe-Şimşek Harekat bölgesindeki Zinar Dağı üs bölgesi ve Şırnak Gülyazı'daki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi.

Paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun incelemelerde bulunduğu anlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

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