Kar yağışıyla beyaza bürünen Erzurum’un tarihi mekanları dronla görüntülendi
Erzurum'da yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen tarihi yapılar, dronla havadan görüntülendi.
Erzurum
Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağışlarla kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.
İl merkezindeki tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi ve Atatürk Üniversitesi kampüsü de beyaz örtüyle kaplandı.
Karın etkisiyle farklı güzelliğe kavuşan tarihi mekanlar ve kampüs, dronla havadan kayıt altına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.