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Kar yağışıyla beyaza bürünen Erzurum’un tarihi mekanları dronla görüntülendi

Erzurum'da yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen tarihi yapılar, dronla havadan görüntülendi.

Talha Koca  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
Kar yağışıyla beyaza bürünen Erzurum’un tarihi mekanları dronla görüntülendi

Erzurum

Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağışlarla kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

İl merkezindeki tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi ve Atatürk Üniversitesi kampüsü de beyaz örtüyle kaplandı.

Karın etkisiyle farklı güzelliğe kavuşan tarihi mekanlar ve kampüs, dronla havadan kayıt altına alındı.

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