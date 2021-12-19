Dolar
16.43
Euro
18.50
Altın
1,798.23
ETH/USDT
3,908.10
BTC/USDT
46,793.00
BIST 100
2,084.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü

Ankara'da dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Muhammed Ali Toruntay   | 19.12.2021
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

Ankara

Başkentte dün gece başlayan kar, etkisini sürdürürken, hava sıcaklığı gün boyunca en yüksek sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar, parklar ile kaldırımlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Şehrin parklarında kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu, vatandaşlar ortaya çıkan güzel görüntüleri fotoğrafladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Kovid-19 tedbirlerini protesto etti
CNN, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ofislerinde yeniden uzaktan çalışmaya geçti
Türkiye'de 16 bin 910 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 806 bin 302'ye çıktı
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 50 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü

Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü

Beyaz örtüyle kaplanan Abant ve Gölcük'te hafta sonu yoğunluğu

Doğu Anadolu'da kar etkisini sürdürecek

Bolu-Yedigöller yolu kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Bolu-Yedigöller yolu kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı
10 ilde 453 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

10 ilde 453 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Kazdağları'nda ekipler yolların kardan kapanmaması için seferber oldu

Kazdağları'nda ekipler yolların kardan kapanmaması için seferber oldu