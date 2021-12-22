Kar yağışı nedeniyle 13 ilde 2198 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Sivas, Van, Muş, Hakkari, Bitlis, Düzce, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Tunceli, Iğdır, Erzincan'da 2198 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Sinop-Samsun kara yolunda da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.
Ankara
Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini gösteren kar yağışında 99 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, Gürün, İmranlı, Kangal ve Zara ilçeleri başta olmak üzere kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 140 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.
Van
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kardan dolayı kent merkezi ile ilçelerdeki 633 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri, kent merkezi ile ilçelerde vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için 250 araç ve 650 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Cadde ve kaldırımlarda biriken karları temizleyen ekipler, yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı da tuzlama çalışması yaptı.
Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Gürpınar ilçesi Yoldüştü Mahallesi'nde yoğun kardan dolayı mahsur kalan minibüs, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Mahalle muhtarı Menduh Elmas, "Sabah ilçeye gelmek için hareket ettik fakat kardan dolayı zor anlar yaşadık. Ekipler sağ olsunlar gece gündüz çalışıyorlar. Kar durunca tipi etkili oluyor. Yol yeniden kapanıyor. Acil işlerimiz olduğu için gitmek zorundaydık. Yolda kalınca şefliğimize haber verdik. Gelip yolumuzu açtılar." dedi.
Muş
Muş'ta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte 4 gündür etkili olan kar nedeniyle 185 köy yolunun kapandığını belirtti.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle ekiplerin zor şartlarda çalıştığını aktaran Yentür, ekiplerin kapalı yolları kısa sürede açmak için çaba gösterdiğini dile getirdi.
Belediye ekipleri de kent merkezindeki ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Hakkari
Hakkari'de 3 gündür etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 247 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri söz konusu yolları açmaya çalışıyor.
Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yapıyor.
Bitlis
Bitlis'te de 258 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yüksek yerleşim yerlerinde yağışın etkili olduğunu belirterek, ekiplerin kapalı yolların açılması için çaba gösterdiğini aktardı.
Karayolları ve belediye ekipleri de cadde ile sokaklarda kar küreme çalışması yaptı.
Düzce
Düzce Valiliğindinyapılan yazılı açıklamaya göre, etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 278 köyden 40'ı ulaşıma kapandı.
Sorumluluk sahasında 49 iş makinesi ve 170 personelle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını açma çalışmalarını sürdürüyor.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağışın ardından kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50 santimetreye yaklaştı.
Erzurum
Bölgede bir süredir etkili olan ve özellikle dün yoğunlaşan kar yağışı sebebiyle Erzurum'da kapanan çok sayıda kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı.
Karayolları ve Büyükşehir Belediyesinin gece boyunca devam eden çalışmalarıyla yolların açıldığı kentte halen 372 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını rotatif ve iş makineleri ile sürdürüyor.
Kars
Kars İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte 4 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi yüzünden Kağızman ilçesinde 10 köy yolu ulaşıma kapalı.
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ekipleri de kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.
Ağrı
Ağrı İl Özel İdaresi, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ulaşımın sağlanamadığı köy yollarını açmak için çalışma başlattı.
İl Özel İdaresi ekipleri 82 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil destek ekiple yolları açmaya çalışıyor.
Ekipler, zaman zaman tipinin etkili olduğu yüksek rakımlı bölgelerde yolları açmakta güçlük çekiyor.
Ardahan
Ardahan'da da yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Posof içesinde 48 köyle ulaşım sağlanamıyor.
İlçe özel idare ekipleri karla mücadele ve bu yolları ulaşıma açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Tunceli
Tunceli kent merkezine bağlı 1 ve ilçelerden Hozat'ta 6, Nazımiye'de 5, Ovacık'ta 8, Pülümür'de ise 21 köy yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.
İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı yolları açmak için çalışıyor.
Iğdır
Iğdır'da da yüksek kesimli bölgelerde kar yağışı etkili oldu.
Özellikle Aras Dağları ve Ağrı Dağı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 köyün yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresine bağlı ekipler, ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.
Erzincan
Erzincan'da da kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Çayırlı'da 5, Tercan'da 7 ve Kemah'ta 1 olmak üzere 13 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekiplerin bu yolları açmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.
Sinop-Samsun kara yolunda ulaşımda aksama
Sinop-Samsun kara yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.
Kentte etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Sinop-Samsun kara yolunun Sinop yönünde ulaşım, Lala mevkisinden itibaren sağlanamıyor.
Bölgede buzlanma nedeniyle araçların kayması sonucu hasarlı kazalar da meydana geldi. Araçların yolda kalması nedeniyle araç kuyruğu yaklaşık 4 kilometreyi buldu.
Polis ekiplerinin önlem aldığı yolda Karayolları ekipleri, yeniden ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.