Dolar
13.39
Euro
15.18
Altın
1,845.51
ETH/USDT
3,217.90
BTC/USDT
42,916.00
BIST 100
2,031.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kar nedeniyle çöken çatı altında kalan kadın öldü, torunu yaralandı

Kahramanmaraş'ta kar kütlesi nedeniyle demir çatının çökmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Ömer Faruk Salman   | 20.01.2022
Kar nedeniyle çöken çatı altında kalan kadın öldü, torunu yaralandı Fotoğraf: İzzet Mazı/AA

Kahramanmaraş

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi Dr. Mustafa Meydanı'ndaki bir iş yerinin önündeki çatı, üzerindeki kar kütlesi nedeniyle çöktü.

Çatının altında kalan Anife Kırmızı (51) ve torunu yaralandı.

Çevredekilerce çıkarılan nine ve torunu ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Kırmızı, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 858 bine yaklaştı
Valneva, inaktif aşısının Omicron varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu
Omicron varyantına karşı 'tedbiri elden bırakmayın' uyarısı
Hindistan ve Bangladeş’te günlük Kovid-19 vaka sayıları son ayların zirvesinde
Sağlık Bakanı Koca: İki doz BioNTech aşısı üzerine bir doz TURKOVAC aşı çalışmasını pazartesi başlatacağız

Benzer haberler

Kar nedeniyle çöken çatı altında kalan kadın öldü, torunu yaralandı

Kar nedeniyle çöken çatı altında kalan kadın öldü, torunu yaralandı

TAG otoyolunda mahsur kalanlara Türk Kızılay'dan kumanya ve çorba ikram edildi

Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu trafiğe açıldı

Boru hattındaki patlama Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki ulaşımı durdurdu

Boru hattındaki patlama Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki ulaşımı durdurdu
Yedikuyular Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Yedikuyular Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
Akçakale sınır hattında şehit olan askerler son yolculuğuna uğurlandı

Akçakale sınır hattında şehit olan askerler son yolculuğuna uğurlandı