Kar nedeniyle bazı yerleşim birimlerinin yolları kapandı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı yerleşim yerinlerine ulaşım sağlanamıyor.
Van, Muş, Ardahan, Bitlis, Erzurum, Ağrı, Kars
Van'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 96 mahalle ve mezranın yolu kapandı.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürdü.
Türk Kızılay Muradiye Şubesi gönüllüleri de kar ve tipi nedeniyle gece Tendürek Geçidi'nde bekletilen araçlardaki sürücülere ve vatandaşlara kumanya dağıttı.
Tır sürücüsü Emrah Kızılkaya, AA muhabirine, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kaldıklarını belirterek, "Kızılay ekiplerimiz yardımımıza geldi. Sağ olsunlar bizlere kumanya getirdiler. Sahurumuzu bununla yapacağız. Allah onlardan razı olsun." dedi.
Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay ise "Tendürek Geçidi'ndeyiz. Yoğun kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapatılmış. Araçlar yolda bekliyordu. Biz de Türk Kızılay olarak sürücülerimize ve vatandaşlarımıza kumanya desteğinde bulunduk." diye konuştu.
Muş
Muş'ta yüksek rakımlı köylerde kar yağışı ulaşımın aksamasına neden oldu.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 24 köy yolunun kapandığını söyledi.
Yağışın yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkilediğini ifade eden Yentür, köy yollarının açılması için ekiplerin sahada çalıştığını belirtti.
Bitlis
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar ve tipi yüzünden 51 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.
Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için köy yollarının kısa sürede ulaşıma açılacağını kaydetti.
Bitlis Belediyesi ve Karayolları ekipleri de yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.
Erzurum
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Erzurum'da kent merkezinde dün etkili olan yoğun kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.
Kentte cami bahçelerindeki şadırvanlarda, cadde ve sokaklardaki kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.
Park halindeki araç camlarının buzla kaplandığı kentte çatılarda da buz sarkıtları oluştu.
Şenkaya ilçesindeki karla kaplı ormanlık alanlar dronla görüntülendi.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollardaki karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.
Ardahan
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.
Kentin yüksek noktalarında kar ve tipi etkisini sürdürürken sarıçam ormanları beyaza büründü.
Ardahan'da ise kar ve tipi ulaşımı aksattı.
Çıldır ve Hanak ilçelerinde 4 köyün yolu kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürdü.
Ağrı
Ağrı'da da dün etkili olan kar yerini soğuk havaya bıraktı.
Yüksek kesimdeki noktaların karla kaplandığı kentte soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kars
Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.
Soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerde kırağı oluştu.
Kar yağışıyla yüksek rakımdaki birçok köy beyaz örtüyle kaplandı.
İl genelinde hakim olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Beyaza bürünen doğada yiyecek arayan bir tilki Selim ilçesi yakınlarında görüntülendi.
Kars'ta da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Arpaçay'da 6, Kağızman'da 4, Sarıkamış'ta 4, Susuz ilçesinde ise 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
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