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Gündem

Kar nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde yarın eğitime ara verildi.

Ekip   | 06.02.2023
Kar nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi

Ankara

Tunceli

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışının olası riskler oluşturabileceği belirtildi.

Bu çerçevede gerekli tedbirlerin alınmasının amaçlandığı aktarılan açıklamada, "7 Şubat Salı günü ilimiz genelindeki okulların tüm kademelerinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Samsun

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Asarcık ve Ladik ilçesinde bütün okullarda, Canik, Tekkeköy, Vezirköprü, Havza ve Kavak ilçelerinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Ayrıca Tekkeköy ilçesi Yaylageriş, Kahyalı, Sarıyurt Ali Osman Gür ve Yağbasan ilkokulu ve ortaokulları ile Salıpazarı ilçesi Tahnal İlkokulu/Ortaokulu, Konakören İlkokulu/Ortaokulu, Cevizli İlkokulunda kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Eğitime ara verilen okulların güncel listesine "http://samsun.meb.gov.tr/www/olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-egitim-ogretime-ara-verilen-okullarimiz/icerik/2727" adresinden ulaşılabilecek.

Sivas

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik hastalığı olanlar da bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

Bitlis

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, 7-8 Şubat'ta il genelinde eğitime ara verildiği, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kırklareli

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Demirköy ve Kofçaz ilçelerinin geneli ile Vize ilçesinin Kızılağaç ve Kışlacık köylerinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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