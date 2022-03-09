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'Kar kaplanları' Van-Bahçesaray yolunu açmak için mücadeleyi sürdürüyor

Yoğun kar ve tipi nedeniyle uzun süredir ulaşıma kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda bazı bölgelerde kar kalınlığı 8 metreyi geçiyor.

Necat Hazar   | 09.03.2022
'Kar kaplanları' Van-Bahçesaray yolunu açmak için mücadeleyi sürdürüyor

Van

Kışın çetin geçtiği Van'ın Bahçesaray ilçesinde Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, mevsimin büyük bölümünde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 3 bin rakımlı Van-Bahçesaray kara yolunu açmak için büyük uğraş veriyor.

Van'da iki yıl önce 4-5 Şubat'ta düşen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolunda çalışan karla mücadele ekipleri, trafiğin güvenli sağlanması için zor şartlarda çalışıyor.

Dokuz "çığ yatağı"nın bulunduğu yolda zaman zaman düşen çığlar nedeniyle tehlike atlatan görevliler, kapalı bölümün açılması için 4 günden bu yana kontrollü olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünde görevli 25 personel, 11 iş makinesiyle yüksek dağların yamaçlarından geçen yolu açmaya çalışıyor. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 8 metreyi geçtiği bölgede adeta "kardan tüneller" oluşturarak ilerliyor.

Van-Bahçesaray kara yolunun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kış mevsiminde ulaşıma kapandığı, çığ tehlikesi sebebiyle de tedbiren trafiğe kapalı tutulduğu dönemde Bahçesaray'a ulaşım, Bitlis'in Hizan ilçesi güzergahından sağlanıyor.

"3 gün önce çığ düştü"

Karayolları Bölge Müdürlüğü Görentaş Şantiyesi ekip şefi Murat Yücel, AA muhabirine, çığ tehlikesi ve olumsuz hava şartları nedeniyle kapalı olan yolda 4 gündür çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yolda yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ riskinin bulunduğunu belirten Yücel, "İki yıl önce çığ felaketinin yaşandığı bölgeye 3 gün önce daha büyük bir çığ düştü. Boyu 10 metreyi aştığı için iki gün boyunca çığın taşıdığı karı temizlemekle uğraştık." dedi.

Yolda 4 günden bu yana gece gündüz çalıştıklarını anlatan Yücel, şöyle devam etti:

"Şu anda Karapet Geçidi'nin bulunduğu bölgeye ulaştık. Bu yıl çok fazla kar yağdı. 35 kilometrelik bölümü zorlu coğrafya ve iklim şartlarına rağmen açtık. Türkiye'de bu mevsimde karla mücadelenin olduğu nadir bölgelerden biriyiz. İki yıl önceki çığ felaketinin bir daha yaşanmaması için belli saatlere kadar çalışıyoruz. Yolun tamamen genişletilmesi ve çığ tehlikesinin ortadan kalkmasının ardından verilecek kararla yol ulaşıma açılacak. Çok riskli bir iş yapıyoruz. Her an ölüm tehlikesiyle karşı karşıyayız. Birçok tehlike atlattık, çığa da yakalandık. Hayatını kaybeden arkadaşlarımız da oldu. Onlar için çok üzülüyoruz. Yolu açabilmek için elimizden geleni yapıyoruz."

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