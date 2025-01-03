Dolar
35.38
Euro
36.42
Altın
2,644.83
ETH/USDT
3,534.00
BTC/USDT
97,085.00
BIST 100
10,075.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya’nın Alanya ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalya Körfezi'nde saat 16.51'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
logo
Gündem

Kar kalınlığının 122 santimetreye ulaştığı Palandöken'de hafta içi de yoğunluk yaşanıyor

Kar kalınlığının 122 santimetreye ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi'nde, hafta içi de yoğunluk yaşanıyor.

Talha Koca  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Kar kalınlığının 122 santimetreye ulaştığı Palandöken'de hafta içi de yoğunluk yaşanıyor Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'in her seviyeden kayakçıya hitap eden pistleri, hafta sonunun yanı sıra hafta içi de çok sayıda misafiri ağırlıyor.

Şehir merkezine yakınlığıyla kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezine gelen yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yapıp gönüllerince eğlendi.

Kar kalınlığının 122 santimetreye ulaştığı merkeze gelen Yunus Kazır, AA muhabirine, kayak merkezinde kar kalitesinin çok iyi olduğunu söyledi.

Palandöken'de pistlerin cıvıl cıvıl olduğunu vurgulayan Kazır, "Kayak yapmaya geldim, iyi de eğleniyorum, tadını çıkarıyorum. Palandöken çok güzel. Fırsat buldukça arkadaşlarımla gelip kayak yapıyorum. Burası Erzurum'un neşe kaynağı diyebilirim." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi müdürünün serbest bırakılması çağrısında bulunuldu
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında 18 şüpheli hakkında daha fezleke hazırlandı
Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor
SOLOTÜRK, Mersin'in kurtuluş yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı

Benzer haberler

Kar kalınlığının 122 santimetreye ulaştığı Palandöken'de hafta içi de yoğunluk yaşanıyor

Kar kalınlığının 122 santimetreye ulaştığı Palandöken'de hafta içi de yoğunluk yaşanıyor

"Vatan şairi" Namık Kemal'in evini 2024'te 8 bin kişi ziyaret etti

Bir zamanların ticaret güzergahındaki Erzurum'un 30 kapısının olduğu ortaya çıktı

Turistler Kapadokya'yı "microlight" ile gökyüzünden keşfediyor

Turistler Kapadokya'yı "microlight" ile gökyüzünden keşfediyor
Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 125 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 125 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet