Dolar
30.20
Euro
32.99
Altın
2,029.40
ETH/USDT
2,474.90
BTC/USDT
41,599.00
BIST 100
7,996.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Kızılay Meydanı'nda kurulan Planetaryuma telefon bağlantısı gerçekleştiriyor Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Axiom-3 misyonu kapsamında fırlatılan Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenecek
logo
Gündem

Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Kars'taki köylerde yol açma çalışmaları sürüyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları, ekiplerin yoğun çalışmasıyla ulaşıma açılıyor.

Hüseyin Demirci  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Kars'taki köylerde yol açma çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

İlçede aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kars İl Özel İdaresine bağlı Sarıkamış Özel İdare Şefliği ekipleri, greyder, kepçe ve dozerlerle kar ve tipinin yoğun yaşandığı Kızılçubuk, Karaurgan ve Çamyazı bölgesindeki köy ve yayla yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ekipler, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu köylerde çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremde 52 kişinin öldüğü apartmanın projesi eksik, malzeme ve yapı denetimi yetersiz çıktı
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Kars'taki köylerde yol açma çalışmaları sürüyor
Yüksekova'da ekipler metrelerce kar altındaki yollarda çalışma yürütüyor
Van'da imamlar teorik ve uygulamalı eğitimlerle "AFAD gönüllüsü" oldu

Benzer haberler

Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Kars'taki köylerde yol açma çalışmaları sürüyor

Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Kars'taki köylerde yol açma çalışmaları sürüyor

İstanbul dahil 9 il için kar ve kuvvetli yağış uyarısı

Ağrı'da kar altında kalan mendereslerin kış güzelliği

Van'da besiciler kışın zorluklarına rağmen hayvanların bakımını ihmal etmiyor

Van'da besiciler kışın zorluklarına rağmen hayvanların bakımını ihmal etmiyor
Almanya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi

Almanya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi
Tunceli ve Ardahan'da kar, Erzurum ve Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor

Tunceli ve Ardahan'da kar, Erzurum ve Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet