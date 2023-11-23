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Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 25 kilo 190 gram gümrüksüz altın ele geçirildi

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda, sırt çantasındaki 25 kilo 190 gram gümrüksüz külçe altınla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Gökhan Balcı  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 25 kilo 190 gram gümrüksüz altın ele geçirildi

Edirne

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle yaptıkları koordineli çalışmada, Almanya’dan gelen T.A’nın otomobilinde arama yaptı.

Aramada sırt çantasında 25 kilo 190 gram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yasal olmayan yollarla yurda getirilen altınlara ise el konuldu.

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