Dolar
34.05
Euro
37.96
Altın
2,575.05
ETH/USDT
2,312.80
BTC/USDT
58,977.00
BIST 100
9,734.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kapadokya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı turist yaralandı

Kapadokya'da vadi yürüyüşü yapan Avustralyalı turist, sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralandı.

Behçet Alkan  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
Kapadokya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı turist yaralandı Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Tatil için Nevşehir'in Göreme beldesine gelen Richard Dearden, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını yakından görmek için ailesiyle vadi yürüyüşüne çıktı.

Uzundere Vadisi'nde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Dearden, yardım istediği turizmciler tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Dearden, gazetecilere, sabah kahvaltıdan önce doğa yürüyüşü yapmak istediklerini, kucağında bebeği, yanında eşi ve diğer çocuğu ile ilerlerken köpeğin saldırısına uğradığını belirtti.

Yaşadıklarının kendisinde şok etkisi oluşturduğunu dile getiren Dearden, "Otelden ayrılıp vadi yürüyüşüne gittik. Dört köpek oynuyordu, bir tanesi bir anda üzerime atlayıp ısırdı. Hiç agresif gözükmüyorlardı, ısıracağını tahmin etmemiştim. Ailemle birlikte geziyordum, bebeğim kucağımdaydı. Çocuğuma saldırmadığı için çok şanslıyız." dedi.

Dearden'e yardım eden turizmci Selim Coşkun da yaralandıktan sonra kendilerinden yardım isteyen turisti Nevşehir Devlet Hastanesine götürdüklerini anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Osmaniye'den başvuruları almaya başlayacağız
Tekirdağlı balıkçılar Marmara'da umduğunu bulamayınca rotayı Karadeniz'e çevirdi
Erzurum'da sağanak etkili oldu
Dışişleri Bakanı Fidan, Temas Grubu Toplantısı'na katılmak üzere Ürdün'ü ziyaret edecek
Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 100. yıl dönümü törenle kutlandı

Benzer haberler

Kapadokya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı turist yaralandı

Kapadokya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı turist yaralandı

Ordu'da sahipsiz köpeklerin bir kişiye saldırması kameraya yansıdı

80 ülkeden patika koşucusu Salomon Cappadocia Ultra Trail'de buluşacak

Muğla'ya gelen yabancı turist sayısı 2,5 milyonu aştı

Muğla'ya gelen yabancı turist sayısı 2,5 milyonu aştı
Kapadokya’da yerli dron test uçuşunda yer altı tüneli bulundu

Kapadokya’da yerli dron test uçuşunda yer altı tüneli bulundu
Türkiye turizmine 37 yıldır gökyüzünde hizmet ediyor

Türkiye turizmine 37 yıldır gökyüzünde hizmet ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet