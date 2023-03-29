Dolar
19.14
Euro
20.75
Altın
1,965.78
ETH/USDT
1,799.00
BTC/USDT
28,305.00
BIST 100
4,943.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor D-100 kara yolunun Bolu kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle makaslayan tır, ulaşımda aksamaya neden oldu
logo
Gündem

Kapadokya'da etkili olan kar yağışı, baharda açan çiçekleri beyaz örtüyle kapladı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da etkili olan kar yağışı, baharda açan çiçekleri beyaz örtüyle kapladı.

Behçet Alkan  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Kapadokya'da etkili olan kar yağışı, baharda açan çiçekleri beyaz örtüyle kapladı Fotoğraf: Behçet Alkan - AA

Nevşehir

Nevşehir'de gece başlayan yağmur, öğle vakti kara dönüştü.

Kısa sürede zemini kaplayan kar, kentin turistik merkezlerinden Ürgüp ilçesi ile Ortahisar, Uçhisar ve Göreme beldelerindeki vadilerde, kış aylarını aratmayan görüntüler ortaya çıkardı.

İlkbaharın gelişiyle açan çiçekler ile kar, Kapadokya'nın manzarasına farklı bir görünüm kattı.

Bölgede, sabah saatlerinde müze ve ören yerlerini ziyaret eden turistler, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ve kar yağışının başlamasının ardından vakitlerini konaklama tesislerinde ve kapalı mekanlarda geçirdi.

Meteoroloji verilerine göre, bölgede kar yağışı gecenin ilerleyen vakitlerine kadar aralıklarla devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da depremzedeler için ilk aşamada 2 bin 200 konut yapılması planlanıyor
Kapadokya'da etkili olan kar yağışı, baharda açan çiçekleri beyaz örtüyle kapladı
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Büyük bölümü su altında kalan Yusufeli'nin eski ilçe merkezine giriş yasaklandı
Gelecek hafta sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Benzer haberler

Kapadokya'da etkili olan kar yağışı, baharda açan çiçekleri beyaz örtüyle kapladı

Kapadokya'da etkili olan kar yağışı, baharda açan çiçekleri beyaz örtüyle kapladı

Devlet desteği ile kurduğu fabrikada ürettiği çömlekleri ihraç ediyor

İzmir ve çevre illerin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Samsun ve Tokat'ta kar yağışı etkili oldu

Samsun ve Tokat'ta kar yağışı etkili oldu
Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet